榮成此次聯貸案由一銀統籌主辦及擔任管理銀行，華銀、土銀及臺銀擔任共同主辦銀行，並邀集臺企銀、兆豐銀、農業金庫及彰銀等金融機構參貸，由於參貸情形踴躍，認貸金額達93.582億元、超額認購達135％，最終簽約金額為86.65億元。

榮成目前於兩岸建有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總產能385萬噸，位居亞洲前五大。近年積極響應政府政策，擴大回台投資，繼2013年、2019年後，去年再度啟動「回台投資3.0」計畫，加碼在台投資35億元。

榮成說明，「回台投資3.0」分成兩部分進行，第一部分針對南崁及神岡綠色包裝廠產線自動化及智慧化升級改造，第二部分則規畫於彰化二林廠建置使用SRF生質燃料鍋爐及發電設備，以降低煤炭等化石燃料使用，達到廢棄物資源化目標。

榮成以全面落實循環經濟模式為營運核心，積極打造環保科技、低碳造紙及綠色包裝生產線，預計今年湖北廠新機投產35萬噸後，兩岸低碳造紙總產能將達420萬噸。紙箱神岡廠及長沙廠陸續投產後，綠色包裝總產能將增至15.6億平方公尺。

此外，榮成已於2022年啟動全營運據點碳盤查及產品碳足跡盤查，竭力完成2050淨零排放之目標。並於2022年獲頒第15屆台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」，連6年獲「企業永續報告書獎」肯定。