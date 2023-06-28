「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月7至9日於高雄夢時代正對面廣場舉辦，Jessi、MAMAMOO＋、徐若瑄、八三夭、盧廣仲、動力火車等輪番開唱，啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵也將於7月8日登台演出。

她們表示，帶來非常特別的表演，並且會與B.T.O.D子賢有一小段的合作，請大家多多期待。B.T.O.D子賢因參加《全明星運動會4》與林襄結識，幾人已於日前完成排練，他表示，跟女神們合作非常緊張，而且這次又是挑戰啦啦隊的舞蹈，平時形象較嘻哈的他將難得展現「性感」的一面，子賢也回憶道上一次在大舞台上跟女生跳舞合作應該是大學時期了，笑說：「希望正式演出後不要被女神的粉絲們追殺。」

首度參與高雄啤酒音樂節，林襄直言非常興奮也非常緊張，直呼：「沒想到有一個屬於自己的舞台！」表示從服裝到舞蹈到走位都非常用心安排，希望大家會喜歡，同時她也稱讚子賢的專業：「子賢本來就是一個非常優秀的表演者，沒想到他自己看影片學舞，第一次排練就馬上跟上大家！」

芷霖坦言雖然非常緊張，但能和2位師姐在這麼大型的舞台表演真的很開心也很興奮，此外，她也透露7／8當天將會是她第一首個人單曲的首度發佈日：「將搭配專業老師設計的舞蹈呈現表演，結合如此盛大的舞台讓我超榮幸的。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！