紙風車劇團於匈牙利當地時間21日晚間演出最後一場《哪吒鬧龍宮》，席間有多位在匈牙利的烏克蘭難民一同欣賞，演出完畢，一名烏克蘭小女孩情不自禁走上舞台，擁抱她最喜歡的演員，並跟著一起謝幕，場面動人，紙風車執行長張敏宜表示，這是劇團成立31年以來，第一次遇到有小朋友受到戲劇感動，衝上舞台。

紙風車劇團於匈牙利當地時間21日晚間演出最後一場《哪吒鬧龍宮》，帶給當地觀眾難忘的回憶。（李欣恬攝）

在21日演前的午後，有一群來自烏克蘭的大小朋友也先參與布袋戲體驗，在走進劇場時，紙風車劇團的演員群們站在大門口迎接大家，這位小女孩當下就衝向她喜歡的角色，由翁淑華飾演的「李靖夫人」一角，兩人手牽手一起參加導覽活動。同時也在山宛然劇團團長黃武山的帶領之下，學習怎麼拿布袋戲偶，還有拋、接，以及簡單的身段等，大夥兒玩得不亦樂乎。

正式演出時，小女孩和多位小朋友們一起坐在觀眾席上看戲，全長近兩個小時的戲，時而笑到翻肚，時而目不轉睛，感受繽紛多彩的戲劇世界。

紙風車劇團於匈牙利當地時間21日晚間演出最後一場《哪吒鬧龍宮》，席間有多位在匈牙利的烏克蘭難民一同欣賞，演出完畢，一名烏克蘭小女孩情不自禁走上舞台，擁抱她最喜歡的演員。（李欣恬攝）

特別的是，演出結束，演員們正在謝幕，這名小女孩也自發性地走上舞台，走向「李靖夫人」，和她擁抱、牽手，一起謝幕，最後依依不捨地和演員道別，相信這個夜晚在她心中留下難忘的回憶。