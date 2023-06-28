國慶雙十連假，白沙屯媽祖不但首次遶境嘉義市，也是第一次到嘉義縣新港奉天宮贊境，為迎接有史以來的第一次，新港奉天宮特別慎重，比照大甲媽遶境規格籌備，今舉辦籌備會，吸引各界上百人出席，出席十分踴躍，廟方強調，這次白沙屯拱天宮的媽祖會駐駕奉天宮，是兩廟媽祖世紀相會，十分難得！

今奉天宮廟方在香客大樓舉辦恭迎白沙屯拱天宮天上聖母贊境籌備會，因出席人數超乎預期，工作手冊發到不夠，連參與團體代表都說出席率比迎大甲媽的籌備會還踴躍。

奉天宮董事長何達煌說，白沙屯拱天宮與新港奉天宮兩宮長久以來都互有交流。（呂妍庭攝）

奉天宮董事長何達煌說，白沙屯拱天宮與新港奉天宮兩宮長久以來都互有交流，今年5月6日由他帶隊，與新港大興宮、古民永福宮、中庄永祿宮等宮廟前往白沙屯拱天宮參香，商討兩宮贊境會香相關事宜，目前已預定國曆10月8號下午白沙屯媽祖抵達新港，接駕後展開贊境，晚上9點駐駕在新港奉天宮。

何達煌表示，「香逢新港」，表示白沙屯媽祖與新港媽祖香會於新港；「奉迎天后」為新港鄉各界奉迎白沙屯媽祖蒞臨賜福，期待以最熱鬧的場域與美食，讓白沙屯媽祖的香燈腳們，能感受到新港人的熱情，也藉由參與兩尊媽祖世紀相會，一同寫下歷史的一頁。

何達煌也呼籲信眾少放鞭炮，信眾建議在媽祖停駐的地方，雙手捧花向媽祖祈求表心意，並將花束帶回放家中，保佑平安順遂。