新任銀行公會理事長將待下次會員大會改選後選出，預計雷仲達將在下次會員大會中改選後，再次出任理事長。

據悉，銀行公會已在積極規劃下次會員大會日期，過往多為9月召開，今年不排除提前至8月召開，但一切時程仍在規劃當中，並且會符合法規，不會因明年1月將舉行總統及立委選舉，而由代理理事長代理至明年。