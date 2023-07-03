新任銀行公會理事長將待下次會員大會改選後選出，預計雷仲達將在下次會員大會中改選後，再次出任理事長。
據悉，銀行公會已在積極規劃下次會員大會日期，過往多為9月召開，今年不排除提前至8月召開，但一切時程仍在規劃當中，並且會符合法規，不會因明年1月將舉行總統及立委選舉，而由代理理事長代理至明年。
銀行公會理事長雷仲達6月16日從合庫金控董事長轉至兆豐金控董事長，但因銀行公會理事一職為會員機構推派為代表，轉任後必須依照法規先行解任理事，因此雷仲達必須卸任理事長一職，並先由臺灣銀行董事長暨臺灣金控董事、前銀行公會理事長呂桔誠代理。
新任銀行公會理事長將待下次會員大會改選後選出，預計雷仲達將在下次會員大會中改選後，再次出任理事長。
據悉，銀行公會已在積極規劃下次會員大會日期，過往多為9月召開，今年不排除提前至8月召開，但一切時程仍在規劃當中，並且會符合法規，不會因明年1月將舉行總統及立委選舉，而由代理理事長代理至明年。
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