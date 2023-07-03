近幾個月，市場上主要壽險公司都按兵不動，而台新人壽為何大動作一口氣調升十張美元保單、最大調幅達10基本點。台新人壽指出，由於升息環境的影響，區隔資產固定收益債券利息收益率持續提升，在宣告利率可以維持穩定的情況下，適度調整宣告利率以回饋予保戶，並就同一區隔資產現售、停售商品調整幅度採一致標準，以符合公平待客原則。

台新人壽指出，調整後宣告利率最高為3.90％，宣告最高的現售商品包括：新享富傳家、美保金讚、臻保傳家、新臻愛美利、新臻保健康、新臻富愛家等六張利率變動型美元終身壽險。

全球人壽七月新台幣保單利率並未調整，但一口氣調整了十張現售美元保單，調整幅度介於5至15個基本點，調整後美元現售保單最高利率衝至3.95％、僅次於台壽的4％。

而中國人壽，七月美元保單調整一張現售商品，從原本3.8％調高至最高宣告利率3.9％、新台幣保單調整七張現售商品及一張停售商品，從2％左右調升至最高宣告利率2.25％。

台壽七月維持不變，不過六月新推出的美元與新台幣利變保單，宣告利率分別衝高至4％與2.7％，均為目前市場上的最高水準。

至於國泰人壽在四月拉高美元保單宣告利率後，五、六、七月皆未再調整，目前國泰人壽現售的美元保單商品，宣告利率最高為3.6％，新台幣現售商品最高為2.25％。七月僅有調降三張停售台幣保單至1.17％，主要因應五月台灣十年公債利率由四月的1.20％調降至1.17％，故影響到三張停售商品。