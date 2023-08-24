若就應稅房屋之使用別件數觀察，一向以住家用占8成7最高，營業用占比不及1成；112年住家自住或公益出租用(簡稱自住用)房屋件數為686萬件，占總應稅件數78.6%，住家非自住用房屋件數為69萬件，年增2.8%，為109年以來首次正成長，其中以桃園市、高雄市增加較多。

房屋建造材料為評定房屋單價、課稅現值之重要依據，縣市間各構造別標準單價規定雖不盡相同，但皆以鋼骨造、鋼筋造的價值較高。112年6月底全國1106萬戶房屋稅籍中，因鋼筋造工法歷史悠久，技術相對純熟，占65.3%最多，主要集中在六都，合計占7成9。

比較112年與108年各構造件數增幅，全國以鋼骨造增16.7%最多，鋼筋造亦增6.8%，顯示耐震、隔音材質漸受重視，成為市場主流；相對而言，木造、土磚造及竹造等老式建材房屋逐漸減少，其中台北市更因房屋改建、都市更新等因素，木造、竹造房屋件數減幅分別達16.8%、11.9%。