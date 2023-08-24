振宇五金今年上半年稅後淨利為2047萬元，每股盈餘1.06元，振宇五金總經理洪國展表示，去年下半年開始感受到台灣景氣及出口狀況不理想，且打房政策對營造及房屋買賣造成影響，致使今年上半年營運也受到衝擊，營收成長較少，不過下半年情況已有改善，7月營收比往年更好一些。

隨著傳統旺季來臨，振宇五金今年7月合併營收1億6998萬元，年成長2.31%，累計前7月合併營收達11億1197萬元，較去年同期成長4.58%，洪國展表示，下半年表現應該會超過上半年。

為強化營運效益，振宇五金總投資達1億元建置的高雄鳳山倉儲中心將於今年第4季啟用，完成北、中、南三個區域物流串接，公司亦在北倉及中倉導入智慧倉儲，以機器人代替人工，大幅降低人工分配產品錯誤率，並增加主題式露營商品等新品項，因應會員數突破50萬人，振宇五金也成立顧客服務中心，推出會員點數折扣無上限等活動，希望強化會員的黏著度。

在展店方面，今年振宇五金已展店5家新門市，目前總店數約76間，公司預期年底前門市可達80家，2026年達到門市百家目標不變。