燦星旅總經理殳蓁蓁表示，新竹地區人口眾多、特別是東區，且由新竹出發到桃園機場不到1小時即可抵達，將為旅客提供極致的便利，新竹分公司的設立將有助於燦星旅在今年度的包機策略，實現更卓越的業績。

由於近年來台灣科技業創新蓬勃發展，燦星旅規畫進一步擴展竹北分公司，將目光鎖定四大園區，期待能即時服務園區企業客戶，提供包括員工旅遊、商務差旅、獎勵旅遊和會展行程等客製化服務，以滿足不斷增長的高品質、高價值旅遊服務需求。

同時，竹北鄰近地區居住的高收入科技專業人士，對旅遊的品質和體驗有著更高期望。對此，燦星旅將提供多樣化的行程選擇，讓旅客能依據個人喜好和需求，打造專屬的旅遊計畫，對未來充滿信心。

歡慶新竹門市開幕，燦星旅即日起至9月14日舉辦優惠活動，除了提供眾多商品優惠外，單筆訂單滿額5萬即贈精美好禮一份。即日起至月底透過燦星旅的官方臉書專頁指定貼文留言，即可享受專屬旅遊優惠。