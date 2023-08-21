「夏日和鳴」藝術家聯展19日於寶吉祥藝術中心開幕，展出藝術家江基名、彭千祐、林郁珮、高定、宋晋瑋、周學涵的作品。六位藝術家以「家的記憶」為主題，從自身觀點出發，運用木雕、水墨、複合媒材等多種材料創作出獨具特色的作品，詮釋「家的記憶」與生活思考的相互關係。由於聯展內容豐富多元，也吸引眾多收藏家前來鑑賞，並與藝術家交流。

藝術家江基名、藝術家林郁珮、藝術家周學涵、寶吉祥藝術中心經理顏麒生、藝術家宋晋瑋、藝術家彭千祐、藝術家高定。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

寶吉祥文史研究院院長馮明珠、博上廣告公司董事長許益謙、美學通家楊岸應邀出席開幕活動。馮明珠除肯定參展藝術家作品多元、富有想像力。並指出寶吉祥藝術中心專注提供風格獨特的展覽平台、長年推動年輕藝術家持續創作，種種作為完美承接創辦人的理念，已成為藝術界中不可多得的亮點!

寶吉祥藝術中心經理顏麒生、寶吉祥文史研究院院長馮明珠致詞。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

博上廣告公司董事長許益謙致詞。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

藝術家江基名與寶吉祥多年合作關係密切，並得到創辦人的支持與賞識，並將此轉為其創作動力而深得藏家喜愛，每每皆能創造銷售熱潮並一件難求，此次與寶吉祥合作所舉辦的展覽所展出的全新創作「森」，選用即使過了半甲子依然能保留香味的台灣檜木作為主要創作材料，去回應物件裡解構和建構的雕塑形式。他在創作上保留部分的漆色，讓觀者感受痕跡的故事以及雕刻物件的關係，也讓這些材料使作品呈現新的語彙。

藝術家林郁珮以東方感的藝術表達，使作品呈現出距離與淡然的氛圍，並以「再詮釋」的方式，讓觀者心中得到新的生命蔓延，其工筆畫的表現上更是細膩極致。

美學通家楊岸致詞。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

藝術家彭千祐的複合媒材作品則觸動了觀者的內在情感，以白天和黑夜的對比，呈現界限與時間的模糊，令人感受到生命無限及精神享受的根本價值；藝術家高定藉由本身登山體驗為靈感，其作品運用水墨、楮皮紙及高知麻紙，來表現台灣高山上裸露銳利的山體岩塊及高山箭竹草原，並透過親身經歷的感官經驗來描述一種人的內在風景不停交流的感受，使山景描繪與自我生命產生共構的關係；畢業於台藝大書畫系碩士的藝術家宋晋瑋，則以礦物色、金箔等顏料創作，將平常透過眼睛感受到真實形象，轉而成為獲得心靈感知與啟發的畫作，展現出舒暖且寧靜的藝術能量。

《花樣》 江基名／41 x 27 x 23cm │ 2023 │ 台灣檜木。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

《謐月》 周學涵／25 x 13 x 28cm｜2023｜樟木、柳杉、壓克力彩。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

《往下往左的感官》 林郁珮／94ｘ187.5 cm│ 2020│ 水墨、礦物顏料、雲肌麻紙。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

《帝王座》 高定／143ｘ231cm │ 2021 │ 水墨、雙層楮皮紙。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

《從影像裡尋找你的存在02》 彭千祐／47ｘ40ｘ5.5cm(含框)│ 2023│ 壓克力/畫布。（圖片來源：寶吉祥集團提供）

《黎明》宋晋瑋／37ｘ42 cm │ 2023 │ 高知麻紙、礦物色。（圖片來源：寶吉祥集團提供）