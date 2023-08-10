富邦金控公告今年7月自結稅後淨利125.26億元，累計今年前7月合併獲利達554.49億元，超過去年全年所賺的金額，每股稅後盈餘(EPS)為4.19元，居金控公司之冠；富邦金控旗下的台北富邦銀行累計前7月稅後淨利創下歷年同期新高，富邦證券單7月、累計前7月稅後淨利皆為歷年同期次高紀錄；富邦產險則自今年4月起已連續4個月獲利。

富邦人壽7月稅後淨利為83.67億元，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益；由於台股維持高檔，帶動評價未實現餘額提升。債市方面，美國聯準會7月再次升息1碼，以因應未來經濟發展的不確定性，然七月債市利率的波動對於公司淨值未造成重大影響，目前以維持適度現金水位，兼顧流動性與整體收益，彈性因應後續市況變化為主要策略。

7月在美元兌新台幣升值0.95％帶動下，貢獻當月匯兌利益，7月底外匯準備金餘額近300億，高於法定累積上限，有助於吸收匯率波動。富邦人壽個體累計前7月初年度保費收入(First Year Premium)達569.67億元，總保費收入(Total Premium)達1866.32億元，預估皆排名業界第二，單7月初年度保費91.85億，較去年同期成長36.1％，其中傳統型較去年同期成長526.5％，主因分紅保單銷售挹注36.72億，累計前7月分紅保單初年度保費達83.07億，佔比逾14％，表現亮眼。

台北富邦銀行7月稅後淨利31.48億元，較上月增加6.73億元，主要是利息淨收益、手續費淨收益及股息收益皆成長，累計稅後淨利161.64億元，較去年同期成長3％；在好市多聯名卡新申辦帶動，累積至7月新發卡已突破200萬卡，有效卡年成長超過4成，累積一般消費金額年增32％，信用卡手續費收入持續成長。

富邦產險7月稅後淨利3.72億元，累計稅後虧損28.67億元；各項業務穩健發展，獲利持續提升，加上良好的投資績效，因防疫保單所致之累積虧損已逐月縮小。