明天是副總統賴清德率團到巴拉圭就職典禮，也會過境紐約舊金山，民進黨立院黨團表示，近年台灣元首出訪，中共有些制式的反應，蔡英文總統今年3月29日造訪瓜地馬拉貝里斯，中共制式反應就是共機、共艦繞台威嚇，講的話都很難聽，這些都是為了講給中國大陸國內民眾聽，跟台灣民眾聽。

民進黨立委莊瑞雄指出，明天賴副總統下午出訪，中國大陸打壓是一貫作為，每次出訪除了軍事外交上打壓，中國大陸對於不喜歡的人，都會形容的很難聽，像是對於日本前首相麻生太郎來台灣，就說人家是「竄訪」，這些都是講給中國大陸國內民眾聽，跟台灣民眾聽。

莊瑞雄說，但中國大陸正式對外官網上一些用語都是說訪問，賴副總統這次出訪，中國大陸解放軍沒有必要刷存在感，對兩岸關係改善毫無幫助，應該要有良性互動。

對於國安人士透露，中國大陸這次可能拉攏中南美洲媒體，發布不利台灣的言論，中國大陸試圖以認知作戰方式干擾外交工作，對此，莊瑞雄表示，外交上打壓或透過不同管道對台灣總統或副總統出訪干擾其來有自，還會動用一切關係，不管外交上打壓或動用學者，看到中共外交部發言人毛寧散布假訊息說瓜地馬拉去訪陸，用這樣方式都不意外，但照樣期待兩岸要維持良性互動，刻意破壞，無助於兩岸交流。