前立委郭正亮5日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，侯友宜9月訪美，形勢有利；侯友宜這次在日本表現真的不錯，「台灣沒事、日本沒事」就是在日本講的，回來後說會用性命保護台灣，更重要的是大眾期待如何保證沒事，這要有一套說法。

郭正亮強調，賴清德過境美國，中國大陸不太可能沒有反應，侯友宜可能也要有所表示，要有一個態度。因為侯友宜基調是「台灣沒事、日本沒事」，因此台灣沒事美國也應該沒事。

郭正亮認為，民進黨對於「台灣有事」越來越沒有能力處理，整個方向往「有事」發展，所以希望日本美國也要有事，都來出兵，國際大連結，目前民進黨論述就是這樣。但事實上日本美國才不想出事！他們不想出兵！

郭正亮預期，可以想像台灣所有黨政軍政府機構，包括外交部、國防部、1450，一定完全一致，說這時候還講別的話、就是不愛台灣之類的，這時考驗在野黨，是不是被逼得不敢講話，或跟著民進黨講話，這考驗領導力！

郭正亮直言，應該要勇敢站出來，表達如果當選總統，可以保證台灣沒事。因為侯友宜這次在日本表現真的不錯，「台灣沒事、日本沒事」就是在日本講的，回來後說會用性命保護台灣，更重要的是大眾期待如何保證沒事，這要有一套說法。

郭正亮強調，侯友宜去美國，藍營有很多專家跟著去，他要堅持步伐調子，讓大家知道，真的碰到危機，侯友宜可以挺得住！