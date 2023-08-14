台南北門「網紋洋香瓜」產地先前因佳怡土石方資源回收堆置場設置案引發抗爭，農民擔憂農地受汙染，地底的鹽分改良管受到破壞。時代力量立委陳椒華今開記者會，訴求佳怡土資場申設期限已過。陳椒華說，農民曾自主開挖出通往該土資場址的集鹽管，但台南市府卻推遲一年未進行會勘和開挖。

陳椒華表示，自救會去年7月自主開挖發現通往該土資場址的集鹽管，也有1980年鹽分改良規畫報告和北門區農會會勘資格佐證，黃曾在議會備詢時三度允諾「只要挖到農業設施就撤銷土資場許可」，但遲未開挖確認，使農民人心惶惶。

北門錦湖里反土石方回收堆置自救會會長郭添貴表示，市長黃偉哲提出承諾後，自救會曾多次致電南市府工務局，請託多位議員在議會質詢督促市府會勘及開挖，如今一年過去，市府卻未有任何動作，實在讓人民失望。

陳椒華表示，去年3月間監察院報告即指出，佳怡公司2020年4月7日取得土資場設置許可，依「台南市土石方自治條例」規定，應於2021年4月7日前申報完工查驗，但該公司卻於2021年3月19日申請展延，經南市府工務局函復同意展延至同年7月7日止，屆期未申報查驗，此設置許可就失效。

陳椒華說，佳怡公司2021年5月14日便自主性停工至今已逾2年，明顯違反自治條例規定，況且自救會早已挖到排鹽管的新事證，台南市府應予以撤銷設置許可，她將與自救會前往監察院陳情，提供挖到集鹽管的事證，請求再起調查，下周也將陪同自救會再行開挖。