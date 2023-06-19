近日以愛家好形象著稱的藝人宥勝人設翻車，被爆出曾經在車上對經紀助理襲胸，甚至假借送女生回家的名義強吻對方的行徑，而宥勝也火速認錯道歉，引起熱議。對此，「巴毛律師」陳宇安就直言宥勝的事件證實「不管你長的怎樣，對於異性都應該保持該有的分寸」，而「人帥真好，人醜性騷擾」這種言論根本就跟朱學恆一樣噁心。

近日宥勝被爆出性騷擾多名女子，而老婆蕾媽大都知情，事情曝光引發網友震驚。宥勝火速在臉書認錯，以50字道歉文表示，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

對此，「巴毛律師」陳宇安表示Metoo風波剛起來的時候，一直有一些網紅不斷嘲諷「人帥真好，人醜性騷擾」，還稱「你看現在被爆出來的有哪個是帥的」，氣炸嘆「一直想把這種『誰做都不可以』的性騷擾事件，講成好像只要長得好看，亂摸的話異性也不會怎麼樣」。

而這回蕾菈、宥勝的新聞曝光後，巴毛律師直言：「剛好證實了，不管你長的怎樣，對於異性都應該保持該有的分寸」，還怒轟「一直說什麼人帥真好人醜性騷擾的，你的言論跟朱學恒一樣噁心」。