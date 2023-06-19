台南已成光電毒地城市？市議員林燕祝今天總質詢爆料指出，台南列管的非法掩埋場162場，已移送45件，清除費高達52億元，卻求償無門之際；光電場也被檢舉非法掩埋，學甲三慶里又發現遭掩埋六價鉻等致癌物，要求移送檢調追查。市長黃偉哲答詢說，遭檢舉非法掩埋會實地稽查，若是有毒廢棄物就會移送法辦，「只要違法，該怎麼辦就怎麼辦」。

林燕祝指出，台南市列管的非法棄置場共162場，已移送強制執行的有45場，移送執行金額高達51億9652萬1381元，但實際收繳金額只有3115萬3991元；目前有害事業廢棄物約4331公噸，處理費1噸 6萬元，總計處理費約2億6000萬元，但因行為人多數都已經脫產，導致政府求償無門。

林燕祝建議，列管的非法棄置場，一定要註記在地主的土地謄本上，並分3階段處理這些土地；其中，有價值的土地先清除活化後再買賣，土地價值約等成本價者依前方法處理，無價者則處理後靜待土地價漲。

林燕祝還說，部分地面型太陽光電場的光電板下，居然也非法掩埋事業廢棄物，包括北門區、學甲區的光電案場均疑似偷埋廢棄物，南13鄉道水利用地也被掩埋事業廢棄物。

此外，學甲三慶里溪洲子寮段土地10多年前疑似被人掩埋廢棄物，被檢舉多年都沒有下文，今年5月底環保局終於進行開挖，並將疑似事業廢棄物帶回檢驗後，居然驗出「六價鉻」等致癌物質。

環保局強調，非法廢棄物棄置場址衍生的清理責任，除依法要求汙染行為人、地主清理外，也會責成廢棄物產源負擔，不會動用人民的納稅錢，以符合公平正義原則。

至於經濟部工業局去年9月到七股、北門等3處太陽能案場稽查，發現使用含有爐碴的CLSM後，已針對提供料源的廠商開罰1.2萬元，並限期改善；複查發現未改善，將再次開罰2.4萬元。另外，七股案址經查已完成刨除並清除完畢；尚未改善完成的北門案址則限期今年7月3日前改善完成，如未改善按次處分。

環保局強調，針對非法掩埋爐碴，無論鋪面或是填埋都會全力徹查，一旦查獲違法，均會要求清理移除，並參考將採用撤照、扣押電費等方式，對不法所得確實進行扣押。