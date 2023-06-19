桃園市交通局為減緩機車族停等紅燈時間，連續第8年辦理「號誌夏季限定時制」計畫，縮短231處路口主幹道紅燈停等秒數，兼顧降低酷熱久候與車輛續行性，將從7月1日實施至8月底，造福機車族。

交通局長張新福表示，縮短號誌秒數是一門學問，並非大筆一揮減少紅燈秒數就好，尚須考量幹支道車流量比例、路段連鎖續行等因素，若調整不當，反而會使車輛停等次數增加，不僅影響車流續進，總停等時間反而更長，適得其反。

經交通局參考歷年實施成果審慎評估與調查可行路口後，今年度將持續於台1線（龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區計156處路口）、台1甲線（龜山區、桃園區計45處路口）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段計8處路口）及市道112線（中壢區中正路三段、觀音區中山路計22處路口）等路段，共231處周期超過120秒的路口，縮短離峰時段主幹道紅燈停等秒數，因採路段方式進行，可兼顧降低酷熱久候與車輛續行性。

張新福提醒，在考量道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感的權衡下，桃園市持續於每年7月至8月實施夏季限定號誌時制計畫，藉由微調路口各方向紅綠燈秒數，以減少機車騎士停等紅燈的不耐，仍請用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽，而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生率。

盛夏高溫難耐，許多騎士停等紅燈為了躲避毒辣的太陽，會特別停在樹蔭、天橋、招牌下，未跟隨車流、離前車超級遠，交通警察大隊執法組長連國豐指出，警方不會因騎士躲太陽開罰，但會依據現場具體狀況個別認定，像是騎士若為找陰影卡在左右轉專用道，妨害後車前行，可依占用專用車道開罰600至1800元，或是機車族停在紅線上、公車停靠區內，也會因觸犯違規臨時停車，挨罰300元至600元。