金鐘主持人黃子佼捲性擾，19日上午貼出3段自拍影片進行毀滅式爆料後，傳出自殘被送往長庚醫院。孟耿如稍早出面表示：「今早的事件，很多狀況還在釐清，認識他之後很努力做改變，以前的事情還需要時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」

經紀人也代替孟耿如發出聲明：「我是耿如，很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」

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