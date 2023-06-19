端午佳節前夕，新竹市政府與靈鷲山慈善基金會攜手合作關心獨居長輩，市長高虹安感謝靈鷲山慈善基金會公益捐贈300箱食物箱，透過社工及志工們逐戶拜訪獨居長輩，獻上關懷食物箱，讓長輩在佳節前夕，感受如同家人般的溫暖。

高虹安表示，感謝民間團體及善心企業，與市府愛心福利社一同積極媒合善心物資予有需要的弱勢民眾，愛心福利社開辦至今共提供7萬3959人次民生物資，未來將會繼續透過公私協力，扶助弱勢民眾，積極打造新竹市成為安心、安養的幸福城市。

社會處長黃佳婷指出，此次是市府第1次與靈鷲山慈善基金會合作，社會處感受到捐贈單位的愛心及細心，捐贈的300箱食物箱特別針對長者需求客製，未來也將因應捐贈對象需求彈性調整食物箱內容，長期、在地、深耕公益，照顧竹市的弱勢族群。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，靈鷲山慈善基金會今年在全台各地發起「靈鷲送福台灣萬得福專案」，以Food的英文發音取名為「福」，代表著贈送食物箱的同時也送上滿滿的祝福。

食物箱採客製化的方式，分為「開伙」及「不開伙」，供各縣市政府依照受助家戶實際需求自由選填箱數及配送時間，未來每年會固定捐贈食物箱幫助新竹市弱勢族群。

社會處表示，特別感謝長期與市府愛心福利社合作的民間單位和企業，每逢佳節，總是顧念弱勢民眾的需要，提供佳節禮品及物資，讓社會每個角落充滿愛與溫暖。

社會處也呼籲更多社會大眾一起加入愛心公益之路，有關物資捐贈事宜，歡迎來電市府社會處社會救助與老人福利科洽詢，聯絡電話：03-5352657。