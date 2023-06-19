黃子佼今(19)日被女網友爆料，過往曾有過強吻、誘拍裸照等舉動，在社群上引發討論，黃子佼對此也認了有「性騷」舉動，但也點名諸如大小S、曾國城、吳宗憲等多位知名藝人「不為人知的一面」。然而，資深經紀人陳孝志逆風挺黃子佼，在社群上發聲：「誰沒犯過錯誤。」

黃子佼認了性騷後，在社群上引發討論，過往他的「好男人形象」也一夕之間全毀。對此，在演藝圈打滾多年的資深經紀人，同時也是黃子佼好友的陳孝志在社群上發聲力挺：「青春歲月中，誰沒犯過錯誤。錯誤並不可怕，我們要懂得原諒自己，原諒別人，勇敢的站起來，譜寫美好的未來。」指出錯誤了，也要學會放下，並勇於面對錯誤，從中吸取教訓，然後繼續前行，並在文中標記黃子佼，暖心鼓勵：「人生本就不可能完美，但我們可以不斷追求善良和正義，活出真實的自己，創造更美好的人生。」

此外，陳孝志直言：「我說真的，沒有任何人能去說黃子佼不是，那些假正義的人，你們自己有多高尚嗎？」並強調：「我們(偶像)真的沒有跟別人不同，我們都有七情六慾喜怒哀樂！善良的人難道就沒有色慾嗎？那些偶像難道就不會打手槍嗎？」也於文末向社會大眾喊話：「很多事我們要有同理心。」

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