新北市長侯友宜去年2月邀請台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政共同成立「基北北桃合作交流平台」，期望城市共好，今（27日）由新北市召開第1次副市長層級會議，由新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳及桃園市副市長蘇俊賓共同主持，八大議題小組報告各項合作案執行進度，目前計有88項合作案，其中已完成21案，持續推動67案。

劉和然表示，「基北北桃合作交流平台」成立八大議題小組，分別針對交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等八大面向進行合作，推動方式則分為三層級，原則每年召開市長層級會議1次、每半年召開副市長層級會議1次、每季各議題小組召開會議1次，建立城市跨域治理新常態，目前計有88項合作案，其中已完成21案，持續推動67案。

在基北北桃四市共同努力，並與中央合作下，成果斐然，在交通方面，2023年7月正式營運TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」，民眾只要花費1200元即可享有30日內基北北桃區域公車、捷運、鐵路及國道客運吃到飽，並加碼YouBike雙北前30分鐘及桃園60分鐘免費服務。

在產業民生方面，2023年3月29日新北市青年局與基隆市政府產業發展處、台北市政府產業發展局、桃園市政府青年事務局共同簽署創業空間共享平台MOU；在觀光文創方面，2023年5月15日發行「周遊列博」數位票券，串聯基北北桃博物館及地方文化館群聯合行銷。

此外，在災防方面，基北北桃基於地區生活圈型態，推動防災「跨域通報支援」，當報案位置地處轄區邊界時，建立橫向通報機制，並且在聯合救災演練、訓練交流及大量傷病患後送等都持續合作；在教育文化方面，推動「跨縣市學校交流」，目前新北市九份國小、柑林國小及桃園市宋屋國小已進行參訪交流，而且打破行政區域界線，將教育、博物館及藝文大串聯，不僅合作，且資源共享。

在都會發展方面，推動「都市更新經驗交流」，基北北桃持續針對公辦都更、民辦都更及海砂屋等議題交流研商，互相吸收經驗，建立共識，並首創研議跨縣市辦理容積移轉之可行性；在衛生社福方面，醫療資源持續共享，使得各年齡層及弱勢族群都能得到更加妥善照顧及健康促進；在環境資源方面，整合基北北桃資源，進行如內溝溪環境整治、東門溪治理工程、淡水河系高灘地景觀美化及設施改善等跨縣市環境永續經營。新北市劉和然副市長表示，基北北桃共有一千萬市民，大家關心的議題，我們都會全力以赴，持續為一千萬市民爭取福祉。