中颱卡努逼近，新北市副市長劉和然今早主持市政會議，依據目前研判評估，陸上警報發布機率70％，最快今天傍晚發布，北海岸、東側、南側山區有大雨與局部豪雨的機會，貢寮海洋音樂祭已延後舉辦，他要求各單位做好防颱整備作業，並提醒市民非必要勿前往山域、水域及海邊活動。今上午10時市府將召開第二次工作會報。

消防局長李清安今報告，卡努昨已發布海警，暴風區可能接觸東北角，可能發布陸警，依據氣象局最西路徑評估，陸上颱風警報機率提高70％，發布時間可能落在今晚5時30分，暴風圈將於3至4日清晨掠過東北角，4日凌晨至上午解除陸上警報，4日晚上解除海上警報。

預估今至周五北海岸及東南側山區雨勢較大，有大雨和局部豪雨情形，沿海有8到11級強陣風和大浪，周六颱風遠離，降雨熱區轉至中南部山區，新北風雨快速緩和，降雨量級降至大雨以下。

出訪日本的新北市長侯友宜今返台，預計晚上7時將主持第三次工作會報，與北北基桃共同決策3日是否放颱風假。