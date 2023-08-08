近日經典對戰卡牌《魔法風雲會》（Magic: The Gathering）最新推出的《魔戒》聯名版本中，只有唯一一張，機率只有0.00003%的「至尊魔戒」被幸運玩家開出，上週四（3）饒舌歌手波茲馬龍（Post Malone）更以超過260萬美元（約新台幣8293萬元）買下，高額的利潤也引來後續的效應，全美最大桌遊盛事 Gen Con 2023上週六（5）竟傳出竊賊直接把一整個棧板價值數十萬美元的卡牌直接拖走（偷走）的竊案，警方目前已經公佈了監視器畫面，希望能將小偷繩之以法。

Post Malone bought Magic: The Gathering’s One Ring’ card for 2 Million dollars. The card was released in the Lord of The Rings: Tales of Middle-Earth set which was released in late June, which was pulled by a Brook Trafton who has played the game since his childhood, a life… pic.twitter.com/uGHrg6g41C — Just ripped a bong hit with my bear Ted (@stonedagainbro) August 4, 2023

據知名3C網路媒體《The Verge》7日報導，印第安納波利斯舉行的桌遊大展年Gen Con 2023，有小偷竊取了高達30萬美元（約新台幣956萬元）的遊戲卡牌。

***Update*** two additional photos have been added. Detectives are still seeking help in identifying both individuals. https://t.co/s7mMPbcR6I pic.twitter.com/nB9uVGaCT1 — IMPD (@IMPDnews) August 5, 2023

這些卡片連箱子一起堆放棧板上，在桌遊展開展前各個攤位還在策展時被竊取。至於被拿走的卡片是什麼，目前尚不得而知。IndyStar報導稱，當地一家桌遊店的工作人員認為包裝類似於《魔法風雲》、《寶可夢》卡牌遊戲和尚未發售的《迪士尼：洛卡納》(Disney Lorcana)。開發《迪士尼：洛卡納》的公司Ravensburger發了推文表示，他們的所有產品都有妥善核對。參展者甚至等待了長達16個小時才能購買這款卡片遊戲，而Ravensburger正好將2023年Gen Con作為提前發售的場地。

印第安納波利斯警局於週五（4）和週六（5）發布了2則推文，呼籲公眾協指認監視器畫面中被拍到偷拉走棧板的2名嫌疑人。