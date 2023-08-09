長科*上半年合併營收為58.21億元，年減21%，合併毛利率和營益率分別為23%和14%，歸屬母公司淨利為8.64億元，年減42%，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘0.93元，相當於賺進2.325個資本額，其中第2季毛利率為22%，營益率為13%，歸屬於母公司稅後盈餘為4.84億元，比上季成長27%，如以股票面額每股0.4元之股數計算，每股盈餘為0.52元，相當於賺進1.3個資本額。

長科*7月合併營收為9.72億元，較上月成長3.4%，年減25.2%，累計前7月合併營收為67.94億元，年減22%。

長科*表示，雖然目前急單效應較上半年有所減緩，但部分地區需求已逐漸緩步回升，惟整體市場環境存有變數需謹慎評估，預估第3季合併營收介於27.3億元到29億元之間。

長科*預計2023年第2季每股擬分派0.4元現金股息，此次除息交易日為2023年12月21日，除息基準日為12月29日，12月24日為最後過戶日，自12月25日起至29日停止過戶期間，預計2024年1月17日發放股息。