大陸工信部中國電子資訊產業發展研究院旗下賽迪顧問發佈《2023中國縣域經濟百強研究》報告，對全大陸（除港澳）1864個縣級行政單位進行分析，顯示2023百強縣中進入「GDP千億俱樂部」的縣域達到54個，其中江蘇、浙江兩省數量保持領先。

位居百強縣榜單前10位的縣市分別為江蘇省昆山市、江蘇省江陰市、江蘇省張家港市、江蘇省常熟市、福建省晉江市、江蘇省太倉市、浙江省慈溪市、山東省龍口市、江蘇省宜興市、湖南省長沙縣。

從百強縣整體分佈情況看，2023百強縣名單中，在大陸東部地區占65席，中部地區占20席，西部地區占14席，東北地區僅占1席。分省份來看，江蘇、浙江、山東三省表現突出，分別占23席、16席和13席。

中國百強縣實力有多強？報告顯示，從發展水準看，百強縣與「粵蘇浙魯」等經濟強省體量相當；從發展動能看，固定資產投資強勢拉動百強縣經濟增長，百強縣第二產業增加值超過「粵蘇浙魯」。

值得關注的是，2023百強縣中，進入「GDP千億俱樂部」的縣域數量達54個。這54個千億縣去年完成GDP共8.6兆元人民幣，占經濟總量的7.1％。

據《人民日報》海外版引述賽迪顧問負責人介紹，當前「千億縣」已形成6大典型發展模式，第一是以昆山市、江陰市、慈溪市、義烏市等為代表的長江三角洲城市群創新驅動主導模式；二是以晉江市、南安市等為代表的粵閩浙沿海城市群產業集群驅動主導模式。

第三類是以長沙縣、瀏陽市、寧鄉市為代表的長株潭城市群區域融合驅動主導模式；四是以龍口市、膠州市為代表的山東半島城市群傳統產業升級驅動主導模式；五是以神木市、准格爾旗為代表的呼包鄂榆城市群資源驅動主導模式；六是以仁懷市為代表的核心企業驅動主導模式。