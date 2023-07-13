據住展雜誌統計，今年Q2北台灣新成屋、預售屋推案量約2,836.55億元，季減31.15％、年增幅約24.78％。上半年，北台灣新成屋、預售屋推案量合計約6,956.41億元，年增幅26.75％，創2012年統計以來新高。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年上半年推案量創新高，主要與房市利空因素繁多，業者避險有關，如建商推案回防蛋黃區，拿出機能條件佳的建案爭取自住、置產買盤支持，以及因應《平均地權條例》修法限制預售屋換約，及看準北市A級辦公大樓空置率偏低，推出頂級商辦建案等。由於住宅、商辦新案各個量體可觀，進一步造成業者推案態度普遍保守，北台灣上半年推案量卻逼近7千億元的現象。

不過上半年北台灣各縣市中，僅台北、宜蘭及新竹地區推案量成長，房價水準對首購族相對友善的新北、桃園及基隆，推案量皆較去年同期少。台北市上半年推案量來到3,230.23億元，年增幅達119.48％，新建案供給量衝高主因為松山、中山的指標商辦建案進場，次因為大安都更、危老推案量大增。

宜蘭地區因市區及礁溪、五結皆有案量逾十億的建案進場，上半年推案量達147.07億元，年增幅約41.52％，市場以低總價小宅為主流產品。新竹地區則在東區逾2百億案量挹注下，推案量來到740.08億元，年增25.59％，新建案多以3房為主力格局。

成采錡表示，因近期居住正義相關議題延燒，致不動產相關政策頻繁變動，以及第三季市場處於平均地權新制適應期、第四季總統大選將近，建案進場強銷風險偏高等因素，預期今年全年北台灣推案概況會呈現「開高走低」態勢。

不過考慮日前《平均地權條例》修法討論期間，部分業者改採「先建後售」策略，以及不少建案因央行購地貸款規定已先開工，也不排除「囤房稅2.0」修法，會使業者重新審視推案策略，提早在下半年推出新案。因此推估，全年北台灣推案量仍有機會突破1兆元，但相比過往建案因業者具信心而進場，未來新案恐怕較偏向於政策將變動、工地已開工而不得不推。