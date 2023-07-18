在政府嚴打炒房之下，房市買氣冷清，海悅指出，第二季隨著全台預售建案陸續開案，建案銷售價格符合消費者期許，維持交易量穩健，上半年全台接待中心來客人數回溫至健康的人流表現。

海悅佈局自建與合建業務，兩大自建案部分，鶯歌鳳鳴重劃區微笑海悅2、世界南科持續順銷，今年下半年台中《達麗創世紀》轉投資收益將啟動貢獻，將為下半年帶來營運貢獻。另外，海悅下半年已簽約預計推案的建案仍多，隨著建案銷售價貼近市場行情，剛性需求支撐，法人認為，海悅全年度營運可望倒吃甘蔗。