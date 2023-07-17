前在北京的懷柔科學城內，一件中國科學頂尖科學家錢學森、郭永懷數十年前的戰略部署成果終於落地，被稱為「國之重器」的JF-22超高速風洞剛通過驗收。它是研發航太技術不可缺少的關鍵設備，一些專家比喻說，先進飛機與航天飛行器都是在先進的高速風洞裡「吹」出來的。

據《科普中國》報導， JF-22超高速風洞在北京懷柔科學城通過驗收，它是因為各類飛行器在研發過程中需要進行大量類比飛行實驗，但又不可能真的讓飛行器頻繁上天試飛，因此這種模擬超高速狀態的風洞便應運而生。它利用風洞產生的高速氣流模擬飛行環境，避免反復進行工程試驗，這樣可省時省力。

號稱「世界最先進」的JF-22超高速風洞也叫「爆轟驅動超高速高焓激波風洞」，它全長167米，各項性能指標國際領先。（圖／央視截圖）

報導說，風洞是現代化航空領域研究和飛行器設計的重要設施，其建造能力代表著航空航太技術的發展水準。常有人比喻，先進飛機與航太飛行器都是在高科技的風洞裡「吹」出來的。

常有人比喻，先進飛機與航太飛行器都是在高科技的風洞裡「吹」出來的。（圖／央視截圖）

而這座號稱「世界最先進」的JF-22超高速風洞，也叫「爆轟驅動超高速高焓激波風洞」。它全長167米，各項性能指標國際領先，為空天往返系統以及超高音速飛行器研製提供了有力支撐。

報導說，作為研製新一代飛行器的搖籃，JF-22超高速風洞可以複製40到90公里高空、速度最高達每秒10公里，相當於約30倍音速的飛行條件。

據中國科學院力學研究所研究員、懷柔激波風洞項目負責人姜宗林指出，JF-22吹出來的流場大概有2.5米直徑，較一般國外最大的是1.5米直徑大了許多，可以放置更大的飛行器；JF-22可以在10馬赫的速度維持40毫秒，比國內外同類先進水準有成倍的提高，實驗精度也更高。

激波風洞專案負責人姜宗林說，JF-22風洞準備從馬赫數9一直做到馬赫數16。（圖／央視截圖）

大陸《央視》報導說，此次完成驗收、正式運行的JF-22超高速風洞是目前國際上最先進的超高速風洞。它的研發目標是針對天地往返飛行技術領域的重大需求和高溫氣體動力學學科的前沿探索，解決超高速飛行技術的試驗研究問題。

在此之前的先進風洞技術龍頭是2012年研製成功的JF-12復現風洞，總長265米，是當時國際最大、整體性能最先進的激波風洞。JF-12復現風洞和JF-22超高速風洞分別是對應領域規模最大、效能最先進的激波風洞，讓中國成為高超聲速領域唯一具備覆蓋全部「飛行走廊」實驗能力的國家。

上世紀50、60年代，錢學森和郭永懷等科學家提出了高超聲速激波風洞的戰略發展規劃。（圖／央視截圖）

《央視》軍事頻道去年曾報導說，上世紀50、60年代，針對國防需求和國際技術競爭的形勢，錢學森和郭永懷等科學家提出了高超聲速激波風洞的戰略發展規劃，風洞的建設經歷了多年的艱辛努力和科研攻關，另闢蹊徑實現爆轟驅動理論創新。

激波風洞專案負責人姜宗林說，JF-22風洞準備從馬赫數9一直做到馬赫數16，這樣一個發動機做完之後，對下一步的航空航太技術是一個非常大的推動。未來科研團隊還將利用激波風洞實驗平台，展開滑翔式飛行器、天地往返飛行器、多級入軌飛行器等研究，支撐和服務高超聲速科技領域重大需求和關鍵技術攻關。