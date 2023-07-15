中華隊15日在亞洲男排挑戰盃拿下第9名的明顯不及格成績作收，當賽後問到中華隊塞爾維亞籍外教莫羅這次參賽感想，他說：「這個巡迴賽對輸的球隊沒有好處，只能算是我們要打世大運與亞運的前哨戰，畢竟只有冠軍才有資格去打世界男排挑戰盃。」

畢竟這是中華隊首度參加亞洲男排挑戰盃，過去兩屆都沒參賽，卻爭取到這次主辦權，可是中華隊雖然開幕戰贏了哈薩克，卻在關鍵戰役輸給越南，接著更輸給了開幕戰贏球對手哈薩克，落到只能打第9、10名排名賽，無論如何帶給地主觀眾感受確實表現欠佳。

「我很滿意這次中華隊在挑戰盃表現，但也不是全部滿意，我們需要更多練習，且把那些失誤努力修補回來，」繼續只講「官腔」的莫羅表示，「接下來我們的重點還是在成都世大運，因為那是最接近要打的比賽。」

至於關鍵12強戰役輸給越南的原因，莫羅的回答也讓人摸不著頭緒，「我想我們對上越南的時候，對方打出這次挑戰盃的最佳表現，越南也確實是支很強勁的隊伍。」