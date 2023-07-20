國民黨全代會7月23日將在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統。前高雄市長韓國瑜辦公室表示，韓國瑜會出席全代會，將和參選人並肩下架民進黨。中天新聞針對「韓國瑜確定出席國民黨全代會，將和侯友宜等人並肩下架民進黨」進行街訪，有年輕人認為，「對侯友宜來講，肯定會有 一些加分」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(20日)派出記者針對「韓國瑜確定出席國民黨全代會，將和侯友宜等人並肩下架民進黨」進行街訪，有一位男生表示，「可能會加分，而且台灣最喜歡熟鬧的選舉了嘛，韓國瑜肯定是有些讓大家媒體都可以有一些討論的東西出來。韓國瑜是很有領袖魅力，跟演講的個人魅力的政治人物」，「對侯友宜來講，肯定會有 一些加分，這也是國民黨現在能打的少數招之一」。

還有一位男生認為，「我覺得對藍營選情，不一定有幫助，但對綜藝效果其實是有幫助的。畢竟韓國瑜就代表一個非常矚目的焦點，他不管說的話，或做的事都是焦點，所以可能先有一個曝光或是吸引度，然後再看到底要幹嘛吧」。

還有年輕人認為，「他們這樣合體的話 ，我是覺得對藍營來說，應該是蠻不錯的」、「那有幫助吧，我覺得。應該就是合作的感覺呀」、「合作的話，對雙方都有利」。