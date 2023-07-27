距離2024年總統大選投票僅剩半年的時間，藍綠白三黨積極備戰，中天新聞針對「你最不希望看到誰當選2024年總統？」進行街訪，結果多數民眾表示，2024這場選戰，他們希望能夠政黨輪替。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》27日派出記者針對「你最不希望看到誰當選2024年總統？」進行街訪，一位正妹認為，「因為綠的執政蠻久了，可以換人做做看，選個非藍綠的也不錯」。還有一位男生表示，「賴清德，現在對綠色還蠻失望，所以就沒有很希望綠色再當。其實不應該讓一個政黨一直持續的執政下去，應該要輪替一下」。一位女生則說「侯友宜吧」。

還有一位伯伯表示，「一黨獨大，還是要政黨輪替，看看誰做得好，就支持誰」。一位婦人更直言，「賴神啊，因為他是台獨的，反正就是不喜歡他們。當然是政黨輪替，才有競爭力，要不然會一直爛下去」。一位伯伯也說，「綠色那一個，應該換人，我只要不要讓綠色當選。到時候看是誰的民調比較高，我就投誰」。