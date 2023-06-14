剛出生的小寶寶一有任何狀況，總是讓家長好擔心！一名人妻抱怨，寶寶半夜常哭鬧，抱起來秒安靜，放下來又暴哭，醫師診斷可能是「腸絞痛」，建議她更換奶粉改善症狀，結果遭到老公斷然拒絕，直說「我才剛買了一箱全新的奶粉」。貼文一出，讓許多網友傻眼，大嘆「直接換老公比較快」。

原PO在《匿名公社》發文表示，寶寶剛出生時白天睡覺都很正常，半夜卻莫名哭鬧，雖然抱起來就不哭了，但一放下又再度狂哭，就醫後研判是新生兒常見的「腸絞痛」，醫師建議她更換水解奶粉，或是讓寶寶吃益生菌改善症狀。

沒想到，老公聽到要換奶粉竟然立刻拒絕，「不行，奶粉我才剛買新的一箱！」即使原PO表示，只需要暫時更換奶粉，等寶寶狀況穩定，還是可以吃原本買的奶粉，老公也完全聽不進去，原PO崩潰地說：「也不想想小孩都誰在顧，累都是我在累的，在那邊堅持有X用啊？」

貼文曝光後，引來一票網友痛批，「直接換老公比較快吧」、「讓他帶小孩一整天試試，腸絞痛的嬰兒可以哭上一天」、「就是有這種老公打壞大家對爸爸的觀感」、「是在堅持什麼？不懂」、「衰！遇到這種天兵」。

根據《茂盛醫院》衛教資訊指出，新生兒未滿4個月，腸壁神經還沒完全發育成熟，容易蠕動過快導致痙攣疼痛，若出現3種情況：「每天哭鬧超過3小時、每周至少3天以上、哭鬧持續超過3周」，家長就要警覺可能是腸絞痛。

對此，醫師建議「掌握奶量」，避免奶量餵食不足或過度，導致吞入大量空氣；此外，要控制餵食速度，喝奶一陣子休息一下，並幫寶寶拍嗝排氣，也可以順時鐘輕按肚子或抱起來走動，減少腸絞痛的風險。最後，衛教資訊指出，喝配方奶的寶寶少部分會有腸絞痛，可能是牛奶蛋白過敏或是乳糖不耐引起，建議家長和小兒科醫師討論，再決定是否更換特殊配方奶。