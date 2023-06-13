近年來物價不斷上漲，常去菜市場買菜的婆婆媽媽特別有感。一名人妻要負責煮飯給一家7口吃，但老公每餐只給她300元買菜，還說「現在東西很便宜」，甚至常數落她太會花錢，崩潰的人妻只好上網發文抱怨，貼文曝光後，也讓一票網友罵翻：「真心懷疑這種人為何娶得到老婆」。

原PO在《匿名公社》發文表示，自己每天要負責煮全家人的中餐和晚餐，每餐老公只給300元買菜，吃中餐的人有原PO、2個小孩再加上公婆共5人；吃晚餐的人數還要再加上老公和小叔，總共7個人，原PO大嘆：「300元要買那麼多人吃，真的不夠！」

原PO曾向老公反應，希望能多給一些買菜錢，得到的答案竟是：「怎麼可能不夠，現在的東西都很便宜啊」，讓她懷疑老公的觀念還停留在10年前，且老公說什麼也不願意親自去菜市場走一趟，頻頻鬼打牆「物價很便宜」。原PO說，就連買家用品也要和老公請款，她因此常被碎念花太多錢，快受不了老公的個性，只能上網發文宣洩。

貼文曝光後，引來許多網友留言，「趁早離了，不然可能晚景淒涼」、「豬隊友在裝傻」、「讓他自己去買菜，妳負責煮就好，看他多厲害」、「這只能煮白飯吃到飽了」、「這種奇葩還能跟他一起生活也是絕了，忍耐度很高」、「真心懷疑這種人為何娶得到老婆」。