配合季節轉換，台北凱達大飯店3樓的「家宴」中餐廳推出一系列新時令、新吃法的「夏日潮菜」，除有清爽、開胃、繽紛等夏日元素，並加入驚喜元素，傳遞新奇濃烈的驚艷味覺體驗。6道「夏日潮菜」即日起至8月31日止開賣，每道480元起。

台北凱達「家宴」中餐廳行政主廚戴于益，今夏翻玩中菜新滋味，精彩演譯6道「夏日潮菜」。有「消暑美顏湯」之稱的「衝浪豆漿斑魚片」，將豆漿與秘製高湯熬煮成圓潤甜滑的湯汁，沖入盛裝滿滿石斑魚片的鍋內，魚片瞬間如同在豆漿海中衝浪般跳躍翻滾，故以其命名。蓋鍋再以沙漏計時浸泡兩分鐘，低溫舒肥保留魚片的鮮嫩美味。搭配脆米、油條、櫻花蝦等配料，創造出平衡又有層次的迷人滋味。

五彩繽紛且具有祝福含意的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」，如粵菜中象徵風生水起好運來「撈魚生」，香氣濃郁的煙燻鮭魚化身為盛開的玫瑰花，佐以義大利夏季松露醬，淋上口感清新微酸的油醋醬，清爽開胃，適合與親朋好友一起來「撈啊撈啊撈」。

「黃椒醬焗龍膽」精選富含膠質、肉質Q彈鮮美的龍膽石斑，黃燈籠辣椒醬與美式酸黃瓜為基底醬汁，以清蒸的烹調手法一同蒸煮，魚肉與吸飽湯汁的軟嫩豆腐一起入口，微辣鮮爽的風味完美交融，吃一口彷彿夏天帶來的粘膩和不快都被一掃而空。另外同步推出的還有「糯米椒薑米子排」、「秋香火龍牛仔粒」、「櫻花蝦油醋嫩菠菜」，都是值得期待的新潮味。