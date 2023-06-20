有著「搖滾天后」美稱的加拿大歌手艾薇兒(Avril Lavigne)，近期才爆出分手去年宣布訂婚的未婚夫默德桑（Mod Sun），並攜新歡嘻哈歌手泰加（Tyga）約會，還於鏡頭前擁吻。豈料，近日被外媒爆出她已在幾周前分手泰加，結束4個月的短命戀。

綜合外媒《每日郵報》、《TMZ》報導，有知情人士指出，兩人在3月份公開戀情後，在幾週前兩人的感情已經以分手作結。不過，即使是分手後，兩人的感情依舊很好，目前是以朋友的身分相處，因此艾薇兒以及泰加都沒有難過的想法，「他們是一起決定分手，絕對沒有第三者干涉。」不過截至目前，艾薇兒及泰加皆未對此消息做出回應。

Avril Lavigne and Tyga Split, But Still Friends https://t.co/MrntjvDvfw — TMZ (@TMZ) June 20, 2023

消息曝光後也在社群上引發網友討論，不少人指出：「回想兩人去巴黎看時裝周時的恩愛，真令人不解」、「分手後真能做朋友嗎」、「沒關係，下一個會更好」、「感覺某些外國人的戀情是喜歡就在一起，沒感覺了就分手做朋友。」

事實上，艾薇兒去年4月才宣布與默德桑（Mod Sun）訂婚並舉辦訂婚派對，誰料在此後感情卻急轉直下，多次分分合合。直到今年3月份，艾薇兒被目擊多次與泰加約會、共進晚餐，途中還有擁抱等舉動，遭疑是「新歡」。對此，在艾薇兒受邀出席巴黎時裝周，並攜泰加一同出席，且在現場鏡頭前熱情擁吻，看似正式公開戀情，令現場所有人相當吃驚。