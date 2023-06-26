國民黨台北市第5選區（北中正、萬華）立委提名，台北市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平等3人積極爭取，但是人選難產。目前傳出國民黨內仍盼望韓國瑜大女兒韓冰出戰，至於韓冰是否願意出戰？媒體人錢怡君透露、韓冰傳LINE給她說，「沒有，真的沒有，並無參選計畫」。國民黨新北市議員葉元之則表示，他有跟韓冰講，可以考慮一下，因為他認為，韓冰會當選。

針對韓冰是否要選中正萬華立委，主持人錢怡君25日在政論節目《TVBS戰情室》中透露，25日早上，她打電話給韓冰，問 她到底有沒有要選？韓冰傳LINE給她說「沒有，真的沒有，目前專注於研究所的學業上，並無參選計畫」。

錢怡君說，韓冰很明確告訴她，她也問過韓冰兩次，韓冰跟她說，「我兩周前就發過新聞，完全沒有要參選」。

國民黨新北市議員葉元之表示，他也問過韓冰同樣的問題，韓冰傳給他的訊息一模一樣，可見韓冰目前真的想要專注於學業。他有跟韓冰講，可以考慮一下，因為他認為，韓冰會當選。民眾黨主席柯文哲的民調那麼高，有很多韓粉跑去支持他，而韓冰有指標意義，如果她去中正萬華選，這些跑到民眾黨的人，會回來支持韓冰。

葉元之認為，韓粉是不容易流動的，韓冰的基本盤是三成五，在「三腳督」的情況下，若能爭取一些年輕票，當選的機率蠻高的。前提是韓冰要得到在地的支持，像鍾小平、應曉薇、郭昭巖，現在看來，應曉薇願意支持她，鍾小平、郭昭巖則還在爭取提名，除非這兩人願意支持，否則韓冰去參選，得罪這兩人也不好。韓冰可說是個好牌，國民黨中央應該幫她排除障礙。