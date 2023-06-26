高雄旗津區熱名觀光景點天后宮許願池又遭人「劫財」，62歲黃姓男子趁深夜跳入撈得150元，遭警方逮捕，還辯稱是要布施給其他寺廟。警方不予採信，全案訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

今年2月，61歲黃姓男子負氣離家卻沒帶錢遊蕩到旗津，直接跳入天后宮許願池大肆搜刮銅板，得手後不久就花用一空，被警方循線逮捕。

黃男發現，連假期間天后宮香火鼎盛，吸引不少遊客造訪，許願池更是累積大量銅板。前天凌晨，趁廟門關閉、四下無人，直接跳進許願池裡搜刮硬幣，不料還是被一旁的居民目擊，當場報警處理。

旗津分駐所獲報後，派員立刻趕抵現場，當場人贓俱獲。警方發現，黃男擔心雙腳沾溼，還特地套上塑膠袋防水。警方要他掏出偷撈的硬幣，結算後為150元，員警當場怒斥「你不怕被媽祖打屁股嗎！」。

黃男辯稱，硬幣是要布施給其他寺廟做善事，警方不予採信。由於罪證確鑿，警方今詢問後，依竊盜罪嫌將黃男移送地檢署偵辦。