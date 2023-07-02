南投一名陳姓男子與妻子及一夥友人去年在釣蝦場包廂內聚餐飲酒，席間陳男暫離上廁所，返回後見友人阿泰（化名）不在包廂內，聽他人轉述得知妻子被阿泰亂摸，陳男氣到衝出包廂痛毆阿泰，把他打到左眼失明，被依法起訴；法官依犯重傷害罪，判處陳男有期徒刑2年9月，可上訴。

據判決書指出，陳男去年3月20日晚上7時許，與妻子及友人前往釣蝦場包廂內聚餐飲酒，陳男於席間暫離如廁返回包廂時，發現其中一名友人阿泰（化名）已不在該包廂內，聽友人轉述後得知，他離席期間，阿泰亂摸他的妻子及其他在場女性友人，氣到陳男走出包廂外欲與阿泰理論。

爭吵過程中，陳男不斷以徒手毆打、腳踢等方式攻擊阿泰頭臉部，致其受有下巴撕裂傷、下唇撕裂傷、下唇內側撕裂傷、左眼球破裂等傷害，且阿泰經送醫急救治療後，迄今仍有左眼眼球萎縮、視力無光感之重傷害結果，被檢察官依重傷害罪起訴。

法官經查發現，陳男是因聽聞妻子及在場女性友人被亂摸，一時氣憤而為重傷害犯行，考量其犯後即坦承犯行，態度尚可，且於偵查中與阿泰達成和解、賠償損害，阿泰並於偵查中具狀撤回告訴，因此依法減輕其刑，最終依犯重傷害罪，判處陳男有期徒刑2年9月，可上訴。