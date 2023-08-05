一名30歲男子自國中起就過胖，容易偏頭痛，隨著年紀漸長，體重、壓力增加，BMI（身體質量指數）高達40，症狀也隨之加劇，就醫發現是高血脂導致頭痛，後經降血脂藥物及減重手術，解決多年頭痛困擾。醫師表示，血脂高會造成血管內壁發炎反應，造成頭痛，長期會導致血管病變，嚴重可導致心梗、猝死。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專及個人網站表示，上述男子經檢查後發現，血壓、血糖是正常的，可是三酸甘油酯高達1200（標準值是150以下）。吃降血脂藥一周後，頭痛緩解了，三酸甘油酯的數值從1,200降到3、400左右。男子經過血脂下降後，較不會頭痛，但因為肥胖問題而做減重代謝手術，術後肥胖及困擾他多年的頭痛問題也都消除了。

為何高血脂會導致頭痛？陳榮堅說明，血脂高會造成血管內壁發炎反應， 所以有些頭痛、脖子、肩膀痛，其實是高血脂造成的。長期高血脂會造成血管硬化、血管破裂等問題，此時不只頭痛而已，還可能導致心肌梗塞、中風，甚至猝死。

他並表示，高血脂不只出現在肥胖者，有些身材瘦削者也有高血脂問題，一名偏瘦的患者三酸甘油酯高達7、800，每次三酸甘油酯一飆到500以上，就會脖子痛、肩膀痛，不過只要用藥，將三酸甘油酯降到 2、300，症狀就會改善很多，這類患者的高血脂症則與家族遺傳有關。