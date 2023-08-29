因應蘇拉颱風逼近，林業保育署屏東分署考量檜谷山屋位處偏遠山區且海警已發佈，因此由8月29日零時起預警性封閉至8月31日，藤枝國家森林遊樂區則從8月30日至31日（星期三至四）休園。(林業保育署屏東分署提供／林雅惠高雄傳真)

因應蘇拉颱風逼近，林業保育署屏東分署考量檜谷山屋位處偏遠山區且海警已發佈，因此由8月29日零時起預警性封閉至8月31日，藤枝國家森林遊樂區則從8月30日至31日（星期三至四）休園。

依據中央氣象局資料顯示，8月30日至31日為蘇拉颱風最接近台灣時間，預估南部山區有局部大雨或豪雨產生，因此由8月29日零時起預警性封閉至8月31日。

至於檜谷山屋暫停開放期間，核准住宿山友，園方全額退費，相關訊息請上「檜谷山屋申請網站」查詢。

而藤枝國家森林遊樂區則從8月30日至31日（星期三至四）休園。林後四林平地森林園區、雙流及墾丁國家森林遊樂區照常開放，如高雄市及屏東縣政府災害應變中心公告警戒區域實施管制時，園區將立即休園。

林業保育署屏東分署呼籲民眾，颱風期間及前後，山區易有崩坍落石發生，請避免前往山區活動，密切注意氣象、道路預警等資訊，留意自身安全。

受颱風影響，林業保育署屏東分署所轄森林育樂場域暫停開放公告。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。