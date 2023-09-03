颱風海葵逐漸逼近台灣，影響部分蔬菜產量，價格也跟著水漲船高，漲多跌少，市場蔬果到貨量少加上颱風來襲預期心理，不少民眾趁週日一早冒著風雨，到傳統市場買菜，有許多民眾感受到，很多青菜、水果都變貴了。（鄧博仁攝）

因海葵颱風來襲，公路總局表示截至今（3）日中午12點為止預警性封閉8處路段，其中桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K＋400至85K＋500（巴陵至百韜橋路段），2日下午2點預警性封路，預計4日8點開放通行。

台中市和平區宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K（百韜橋至勝光路段），預計今日中午12點預警性封閉、4日中午12點開放通車。

花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600至184K＋500（關原至太魯閣口路段），預計今日下午1點預警性封閉，視風雨情況開放通行。

台9線397K＋250~398K＋600（金崙大橋） 因海葵颱風10級風力影響，中午12點預警性封閉，視風雨情況開放通行。

花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱路段），預計下午2點預警性封閉、4日中午12點開放通行。

台東縣海端鄉台20線149K至198K（向陽至初來），今日上午8點預警性封路，預計4日12點開放通行。

花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K至25K（豐南至北源路段），預計今日中午12點預警性封閉，視風雨情況開放通行。

屏東縣三地門鄉台24線27K＋400至37K＋300（德文路口至神山路段），預計下午2點預警性封路、5日7時開放通行。