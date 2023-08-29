蘇拉颱風28日深夜發布海上警報後，玉山國家公園管理處已公告停止入園。（玉管處提供／楊靜茹南投傳真）

蘇拉颱風28日深夜發布海上警報後，玉山國家公園管理處已公告停止入園，並緊急通知山友下撤。玉管處表示，經統計園區尚有348名山友，目前已下撤261人，其餘22隊、87人下山中，預計今天全數下撤完畢，不會有山友滯留山區。

玉管處表示，卡努風災後巡查玉山主峰線，發現步道有多處樹倒、路基掏空、坍方等，立即派員進行修復，9日才開放民眾入園，受卡努影響，近期園區的長程登山隊伍比較少，在蘇拉海警發布後，立即暫停入園登山活動，並通知山區山友趕緊下山，多數行程都已接近登山口。