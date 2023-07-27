海洋科技博物館館長陳素芬表示，希望透過與佛館締結友好，融入不同元素，替海科館增添更多柔軟的面向。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

佛光山佛陀紀念館7月26日與海洋科技博物館，簽署合作備忘錄(MOU)，雙方締結為文化交流友好博物館。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

佛光山佛陀紀念館與海洋科技博物館，簽署合作備忘錄(MOU)，雙方締結為文化交流友好博物館，將在典藏管理、展示規畫、推廣教育及人員交流展開進一步合作，佛光山表示，兩館都與行政院環境保護署，共同推動淨零綠生活，規畫相關展覽和活動，攜手以行動打造淨零願景的未來。

簽約儀式在佛館五觀堂舉行，分別由佛陀紀念館館長如常法師、海洋科技博物館館長陳素芬代表簽署和揭牌，在場有佛館和海科館相關單位主管等人見證。

佛館與海科館，分別位於高雄和基隆，地理環境上是一山一海。如常法師表示，與佛館館際交流的博物館很多，但從未想到會與海科館締結友好，佛館著重文史藝術，海科館特色是海洋生態與科技，此次打破界線，達到了跨界跨領域的交流。

陳素芬表示，上個月第一次到佛館，感受到氣勢磅礡，卻又十分寧靜，海科館的同仁都是海洋人、科技人，大家也在學習如何踏出與佛館合作的第一步。

陳素芬指出，像是在佛館播放自然生態影片、舉辦遙控船比賽等，相信將會在這充滿人文藝術的氛圍中，激盪出不同的火花，期盼透過與佛館締結友好，融入不同元素，替海科館增添更多柔軟的面向。