隨同宏都拉斯總統卡蕬楚(Xiomara Castro)訪問中國的經濟發展部長塞拉托接受中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》11日專訪時表示，中洪貿易不用經台灣的「中間商」，將更節省成本和時間。宏方計畫今天（12日）和中國簽署19項備忘錄和合作文件，或將覆蓋貿易、宏都拉斯產品進入中國、文化、教育等諸多領域。

塞拉托表示，在此次訪華期間，宏都拉斯有望和中國簽署協議，成立兩個工作小組，以推進雙邊自貿協定的簽署和企業間合作。他同時表示，過去，宏都拉斯產品出口中國大陸有相當一部分需經台灣「中轉」，隨著外交關係的建立，兩國貿易將得以以更快、更直接的方式進行，這意味著更少的成本和時間，更意味著更廣闊的機會。

11日，首屆中國一宏都拉斯高級別企業家交流會在北京舉行。中國貿促會副會長張少剛、宏都拉斯外交部部長雷納、宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托等人出席並致辭。在致辭中，塞拉托表示，宏都拉斯政府將堅定推進本國的優秀企業進入中國市場。該國政府將為更多包括中國在內的外國企業家提供便利，鼓勵他們到宏都拉斯投資，尤其是在科技、通信等領域，幫助該國實現基礎設施等領域的進步，這將為當地民眾帶來更多福祉。

在交流會期間，塞拉托表示，建交短短70餘天，宏中兩國在經貿領域已取得快速進展。事實上，在過去一周，即在卡蕬楚總統訪華之前，已經有一個宏都拉斯商務代表團訪問中國，他們到訪了中國的各個省份，並與中國各地企業家洽談。

這名宏方經濟官員介紹稱，目前，兩國企業界合作意向和進展主要集中在農業領域，比如宏都拉斯咖啡、白蝦、甜瓜等農產品輸陸事項。下一階段，宏方期待在投資、能源、電信、基礎設施等領域進一步拓展和中國的合作。

塞拉托表示，此前，由於中宏兩國尚未建交，宏都拉斯對華出口的咖啡、蝦等農產品很多需經台灣「轉一道手」，即由宏都拉斯先出口到台灣，再經台灣輸入大陸。但現在，更多宏都拉斯農產品將不再需要台灣作「中間商」，能更快、更直接地銷往中國大陸並擺上這裡民眾的餐桌。

「由於客戶、供應商等實際上都是現成的，所以我們在這些領域的進展很快」，他表示，而宏都拉斯的商品直接出口到中國大陸，也意味著更少的成本、更快的時間、更多的機會。

宏都拉斯外長雷納表示，宏方計畫今天（12日）和中國簽署19項備忘錄和合作文件，或將覆蓋貿易、宏都拉斯產品進入中國、文化、教育等諸多領域。

對此，塞拉托進一步介紹稱，上述文件或將包含兩國將成立兩個工作組，以推進雙邊自貿協定的簽署工作和兩國企業間合作。他表示，宏方非常期待同中方簽署自貿協定，不過，這需要更長時間研究各種細節，並建立相應的法律機制。雙方也在討論商務簽證的便利化，以推動雙邊經貿交流的增長。

在談及加入「一帶一路」倡議可能帶給宏都拉斯的影響，以及國際輿論對該倡議是否會加重該國及其他合作國家的債務負擔時，塞拉托表示，「一帶一路」對雙方都是有利的。「我們做的所有決定都旨在改善我們民眾的生活條件。」

6月9日至14日，宏都拉斯總統卡蕬楚對中國進行國事訪問，這是宏都拉斯總統首次訪問中國。3月26日，中國同宏都拉斯簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，兩國決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。