內政部移民署辦理「新住民子女多元文化在地創生培育營」全體學員合影。（移民署提供）

移民署24日在基隆國立海洋科技博物館展開為期5天4夜的新住民子女多元文化在地創生培育營活動，副署長陳建成主持啟動儀式，主題延續「地方創生」，持續帶領全體學員藉由跨域的文化交流饗宴，結合台灣在地特色，為地方創生注入新活水，拓展國際宏觀視野並與世界接軌。

「新住民子女多元文化在地創生培育營」持續由新住民發展基金補助，共計遴選55位同學參訓，其中35位同學的父親或母親是來自越南、印尼、馬來西亞等地，所以本次營隊課程特別規劃跨文化新視野、文化品牌特論、創新簡報製作及吸睛舞台魅力等課程。

另外，移民署也安排實地參訪基隆市地方創生成功案例，如基隆委託行及和平島公園等，學員們可以運用自身多元文化的背景與在地民間團體進行深度的地方創生腦力激盪的課程，並於成果發表會展現營隊所學，打造具特色的跨文化「在地一日輕旅行地圖」。

大學新鮮人何姓同學，母親來自泰國，何的興趣是唱歌與彈琴，希望未來能從事醫療行業，用音樂療癒大家，幫助有需要的人。何於始業式表演泰語歌曲，與大家分享多元文化的音樂盛宴，也希望未來能用雙母語的能力擔任跨國翻譯，展現新住民子女融合多元文化背景優勢。

陳建成表示，希望學員們把握珍惜這次的機會，扎實學習不同領域的專業知識，將自身的多元文化優勢，融入學習成果，落實在地創生的理念，強化彼此間的交流，期待學員們都有豐碩的學習成果，並將所學帶回學校或社區運用。