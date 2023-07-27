中華電信、波蘭EXATEL電信共同於27日簽署新興業務合作備忘錄及台波網路服務合約，雙方合作備忘錄選定以「5G專網」、「智慧城市解決方案」、「綠能資料中心」、「軟體定義網路（SDN）與智慧管理」及「光通信安全」等五項新興業務進行深度合作，共同探討可能之合作及投資機會，展現中華電信加速歐洲佈局的企圖心。

這項台波跨國合作案，是在國發會主委龔明鑫、駐波蘭代表大使陳龍錦及國家資產部次長Maciej Małecki、波蘭經濟發展暨技術部次長Grzegorz Piechowiak等共同見證下簽約。

EXATEL為波蘭國家資產部100％擁有的電信公司，是波蘭主要的電信營運商之一，建置全國最大的光纖網路，也是提供政府網路與智慧城市服務之重要業者。

因應疫情後，全球數位轉型、淨零轉型、供應鏈轉型等三大發展趨勢，台商對歐洲的投資也益加注重，EXATEL選定5G專網等五項新興業務與中華電信合作，除了看重中華電信厚實的專業能力及領先國際的成功案例外，更考量中華電信可引領強大的台灣高科技製造業合作夥伴共同發展，爭取廣大的歐亞市場商機。

因應台商赴歐洲投資拓點所需之網路與雲網服務需求，中華電信與EXATEL簽訂網路互連服務合約，已經完成兩公司在歐洲骨幹節點的互聯，透過中華電信海纜資源及EXATEL在波蘭及歐洲光纖寬頻網路，雙方可共同提供亞、歐企業高速雲網服務，使台商、歐商在歐亞地區增設公司或廠區更為方便。

中華電信董事長郭水義表示，這幾年台商走到哪裡，中華電信就到哪裡，隨著台商一同到海外布局。因應台商對歐洲的投資加速升溫，中華電信率先與EXATEL合作進一步擴建深入中東歐和亞洲間之高速企業網路，透過優質的網路，讓台商赴歐投資無憂兩地的距離，降低投資成本並提升投資效益。

除此，透過與EXATEL展開「5G專網」、「智慧城市解決方案」多項新興業務深度合作，中華電信將積極偕同台灣5G、智慧城市等產業國家隊共同進軍歐洲市場，秉持以成為數位轉型、淨零轉型、永續發展為基礎之國際標竿企業全力以赴。

中華電信國際分公司總經理陳錦洲表示，中華電信與EXATEL於7月中完成雙方節點網路互連測試，已可正式提供優質的企業網路服務，包含國際專線（IPLC）、虛擬專線服務（VPN）、及國際轉訊（IP Transit）等。透過雙方的合作，中華電信全球網更進一步深入中東歐地區，讓台商赴歐投資更為便捷。EXATEL也可透過此一合作，在亞太區建立服務據點，服務歐亞企業客戶，雙方互利多贏。