MLB announced the Padres and Dodgers will play in Seoul, South Korea to open the 2024 regular season on March 20-21 pic.twitter.com/CAtMuDBWx0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 12, 2023

近年大聯盟不斷推動海外賽，讓當地觀眾親身體驗美式球風的震撼，今（13日）大聯盟公布2024年海外系列賽賽程，除了老面孔英國以及墨西哥外，亞洲代表韓國以及南美洲的多明尼加，將會是首次舉行大聯盟海外賽。

4場系列賽分別在4個國家進行，3月9日至10日多明尼加將進行紅襪和光芒的熱身賽，這也是目前所公布唯一一場表演性質的海外賽，其餘3場皆為攸關例行賽戰績的正式賽，其中國西雙強道奇對陣教士的系列賽，更是2隊明年賽季的開幕戰。

韓國首爾系列賽也將會是大聯盟第9度在北美以外的地區展開開幕戰，其中5次由日本東京所舉辦，上一次則是2019年於東京巨蛋，由運動家決戰水手的開幕戰，當時也是水手傳奇鈴木一朗選手生涯的最後一次系列賽，在家鄉日本正式結束長達27年的球員身分。

教士連續2個賽季都是參與大聯盟海外賽的球隊之一，今年曾在墨西哥城進行系列賽。教士納入韓國首爾的系列賽對戰組合，原因當然是陣中有著深受教士球迷喜愛的韓籍好手金河成，今年他的長打率提升許多，目前10轟只差生涯單季新高1支，此外過去也有朴贊浩、柳賢振等韓國選手效力道奇。