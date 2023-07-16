Brett Baty makes blooper reels forever on a Max Muncy infield pop. Insurance. pic.twitter.com/Nqcw0S2bbS — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) July 16, 2023

大都會一定很想趕快結束這賽季，他們今年團隊薪資是傲視全大聯盟的3億4816萬美元，卻換來慘不忍睹的低劣戰績。16日大都會交手道奇，自家農場培養的菜鳥三壘手巴堤（Brett Baty）發生要命的接球失誤，最終大都會反攻無力，1比5遭道奇2連戰橫掃，這讓球迷感嘆：「這就是我們整個賽季的縮影」

主場作戰的大都會，帶著落後1分進入9局上半，面臨著1出局二三壘有人失分危機，道奇打者穆西（Max Muncy）未能掌握紅中速球，擊出三壘上空飛球後怒把棒子甩出，三壘手巴堤尋找球的落點時腳步混亂，從界外區一路繞回壘包後方，最後不僅無法成功將球牢牢接進手套，甚至被落地反彈後的小白球狠狠打臉，球一路滾向二壘壘包，三壘跑者貝茲（Mookie Betts）悠哉漫步回本壘，道奇之後靠著連續安打，單局攻下3分保障最終勝利。

除了尼莫（Brandon Nimmo）4局下半的全壘打外，大都會基本上沒有本錢和道奇拚鬥，整條打線僅出現3支安打、被三振8次，得點圈3支0，守備上還有2次失誤，浪費了先發投手千賀滉大6局9K失1分的好投，遭遇4連敗的大都會，戰績跌至42勝50負，已經和分區龍頭勇士有著19.5場勝差。

June 12th, 2009: New York Mets at New York Yankees. The "Luis Castillo" Game. pic.twitter.com/IlTKmkeUsz — Jake Montgomery (@JakeMontgomery_) June 10, 2019

過去大都會讓人記憶猶新的接球守備失誤，非屬2009年6月12日和洋基展開的地鐵大戰，大都會9局下握有1分領先，派上「K-Rod」羅瑞葛茲（Francisco Rodriguez）上場關門，2出局被搶佔一二壘，此時另一個羅瑞葛茲「A-Rod」卻敲出懶洋洋的內野飛球，不料二壘手卡斯提歐（Luis Castillo）移動到外野草皮，看似已經站定位，球卻硬生生從手套裡滑出，洋基2名跑者滑回本壘得分，吞下敗投的K-Rod雙手抱頭，無法相信眼前發生的一切。