紅襪主力二壘手史多瑞（Trevor Story）預計在下半季回歸，理所當然坐回二壘位置，加上張育成回歸，球隊中路防線空虛的問題（二壘、游擊、中外野）終於獲得解決，勢必壓縮到「基凱」賀南德茲（Kiké Hernandez）的上場機會。

美媒NESN指出，紅襪目前以張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）、杜瓦（Adam Duvall）來守備中路，受傷回歸的瑞耶斯（Pablo Reyes）也將被派去中外野。總教練柯拉（Alex Cora）說：「瑞耶斯一陣子沒有守備中外野了，我們就是喜歡他可以守備多個位置，讓他熟悉中外野將對我們有幫助。」

「紅鬍子」騰納（Justin Turner）也在多年沒有先發守備二壘的情況下，再度被柯拉排上先發二壘手，柯拉就是喜歡這種防守的可變性。15日戰勝小熊，游擊手張育成打滿全場，包括9局上的陽春全壘打。柯拉表示會讓賀南德茲在板凳待命，為他尋找合適的上場時機，他還是比較擅長守外野。

賀南德茲本季在游擊位置發生14次失誤是美聯最多，如果張育成在打擊方面持續有表現，他肯定是競爭不過張育成。柯拉還打算繼續使用賀南德茲，他表示也許對小熊系列賽，或是下一輪對運動家的系列賽就會讓賀南德茲先發。

史多瑞是紅襪6年1.4億美元在自由市場簽下的球星，上季出賽94場，打擊率0.238，16支全壘打。史多瑞今年1月右手肘接受韌帶手術，本季還沒有上陣比賽。