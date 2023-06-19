Masa with a trip to 3B! pic.twitter.com/EUerQ3ihmm — Red Sox (@RedSox) June 18, 2023

基襪大戰因為天候不佳而在19日成為雙重賽，結果紅襪在美國父親節以6比2、4比1連拿兩勝，在主場系列賽3戰橫掃洋基！紅襪本月已和洋基打了6場，獲得5勝1負，雖然還在美東墊底，但他們實際上37勝35負的戰績比美聯中區的老大雙城還要好。由於藍鳥也在連敗，洋基勉強撐住美東第3，但在明星賽前要追上老二金鶯頗有難度（5.5場勝差）。

洋基兵敗的原因顯而易見，兩場比賽只得3分，陷入打擊低潮的雷佐（Anthony Rizzo）在這個系列賽貢獻4分打點。主砲史坦頓（Giancarlo Stanton）單日7打數掛零，系列賽12打數僅1安，近7場的打擊率不滿1成。表現較好的是包爾斯（Jake Bauers），系列賽每場都有安打，只是都沒打點進帳。

這是紅襪2006年9月以來首度在單日雙重賽掃掉洋基。吉田正尚在系列賽首戰繳出4支4，第二戰也有1支安打（三壘打），最終戰他獲得休兵機會，打擊率維持在高檔0.308。

洋基開賽就有托瑞斯（Gleyber Torres）首局兩分彈，但是先發投手施密特（Clarke Schmidt）4.2局早退，中繼投手金恩（Michael King）1.1局失掉3分，想不輸球都難。第二戰塞弗瑞諾（Luis Severino）登板5局被打4分，他一度被打到滿壘只失1分，而且那分還是洋基捕手東岡凱爾不小心干擾對方打擊才擠回來的。總計他3分責失吞下敗仗，自責分率6.30，本季還未拿到首勝。